За словами глави ГУР, його шокувало те, що він побачив під Бахмутом.

На Донбасі накопичилися гори тіл російських солдатів. Коли окупаційні війська РФ йдуть в атаку, вони використовують загиблих як прикриття.

Про це розповів голова Головного управління розвідки ЗСУ Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News. Він поділився враженнями останнього візиту до Бахмута, куди їздив наприкінці грудня.

За словами Буданова, його шокувало те, що він побачив. Як відомо, під фортецею Бахмут зараз йдуть найжорстокіші бої.

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"Солдати показали мені ділянку, де нагромаджені трупи, як в кіно... Сотні трупів просто гниють у відкритому полі, місцями вони навалені на інші тіла, як імпровізовані стіни, і коли російські війська наступають на цьому полі, вони використовують ці тіла для прикриття, як щит... Але це не працює. Там фактично поля мертвих тіл", - згадує глава ГУР.

Війна в Україні: ситуація під Бахмутом

РФ безрезультатно намагається взяти Бахмут. Безглуздий штурм тривають кілька місяців. В Бахмут ворог стягує все, що є боєздатним.

За словами військових, втрати штурмових груп РФ у Бахмуті складають 80%. У багатьох випадках окупанти навіть не забирають поранених і залишають найманців гнити, мерзнути і вмирати від поганих погодних умов і поранень.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що окупанти намагаються просуватися по своїх трупах на Бахмутському напрямку.

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