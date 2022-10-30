Труни викидали разом з іконами і пакетами.

Жителів Бєлгорода шокувала незвичайна знахідка на смітнику. Там виявили цілий склад цинкових трун, в яких доставляють загиблих російських окупантів.

Містяни вже поскаржилися в поліцію на ритуальників, повідомляє Telegram-канал baza.

Труни викидали біля гаражів разом з іконами і пакетами.

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"Справа в тому, що тіла загиблих військовослужбовців доставляються в цинкових трунах, а вже для похорону їхні родичі купують інші — дерев'яні. Ритуальники вирішили не морочитися з непотрібними цинковими трунами і тупо викинули їх в звичайний смітник. Там вони і пролежали кілька днів", - наголошується в повідомленні.

Війна в Україні

Повномасштабна війна в Україні розпочалася 24 лютого, після російського вторгнення.

За цей час Сили оборони ліквідували близько 71 200 окупантів, з яких майже тисячу - за минулу добу.

Неодноразово з'являлася інформація, що Росія відмовляється забирати тіла своїх загиблих або зовсім спалює їх, щоб приховати кількість втрат.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що на Херсонщині окупанти ховають своїх солдатів ще живими.

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