У тексті документа наголошується, що рішення про відновлення виконання Росією умов ДСНВ може прийняти президент.

Кремлівський диктатор Володимир Путін підписав закон, яким припиняється участь Росії в Договорі щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНВ).

Закон був прийнятий держдумою РФ 22 лютого цього року. Підписаний російський злочинцем закон набуває чинності з дня його публікування.

У тексті документа наголошується, що рішення про відновлення виконання Росією умов ДСНВ може прийняти президент.

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Рішення РФ про зупинку участі в договорі про СНО

Як повідомляв УНІАН, Путін оголосив про те, що РФ призупинить участь у договорі про нерозповсюдження стратегічного наступального озброєння під час послання до Федеральних Зборів РФ 21 лютого.

Наступного дня, 22 лютого, Держдума Росії підтримала відповідний закон. Рішення депутати ухвалили одноголосно.

Пізніше, коментуючи своє рішення, Путін заявив, що воно пов'язане з діями країн Заходу. Він додав, що мова йде не про вихід Росії з договору, а саме про припинення участі. Крім того, кремлівський диктатор закликав свої Міноборони і "Росатом" забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї.

У відповідь на ці дії Москви держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон "уважно стежитиме за тим, що насправді робить Росія" і діятиме з міркувань безпеки. Він назвав це рішення РФ "вкрай невдалим і безвідповідальним".

Нагадаємо, договір між США і Росією був підписаний президентами США Бараком Обамою і Росії Дмитром Медведєвим у 2010 році, і розрахований на 10 років. Він передбачає заходи щодо скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, New START Treaty). У 2021 році США і Росія продовжили дію Договору СНО-3 ще на 5 років - до 2026 року.

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