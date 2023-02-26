Зокрема, він поскаржився, що НАТО допомагає Україні захищатись від Росії.

Російський президент Володимир Путін заявив, що призупинив участь РФ у Договорі про нерозповсюдження стратегічних наступальних озброєнь через дії Заходу.

В інтерв'ю одному із пропагандистських телеканалів РФ він поскаржився, що "блок НАТО оголосив своєю метою стратегічну поразку Росії". Тепер йому нібито для забезпечення безпеки треба враховувати ядерні потенціали всіх країн Альянсу, а не лише США, які були стороною угоди.

"Нам потрібно зберігати свою країну, гарантувати безпеку, стратегічну стабільність. У сьогоднішніх умовах, коли всі провідні країни НАТО оголосили своєю головною метою завдати нам стратегічної поразки, щоб наш народ страждав, як вони кажуть. Ну як же ми в цих умовах можемо не враховувати їхні ядерні потенціали", - сказав Путін.

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Ще однією причиною він назвав постачання країнами НАТО зброї Україні, яка захищається від агресії Російської Федерації.

"Коли вони роблять те, що роблять сьогодні в Україні, я просто не можу собі уявити, що американські військовослужбовці шастатимуть нашими ядерними об'єктами. Це просто смішно", - додав Путін.

Рішення РФ про зупинку участі в договорі про СНО

Під час послання до Федеральних Зборів РФ 21 лютого Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі про СНО. Вже наступного дня Держдума Росії підтримала відповідний закон.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це рішення "вкрай невдалим і безвідповідальним". За його словами, Штати будуть "уважно стежити за тим, що насправді робить Росія" і діятимуть з міркувань безпеки.

У Британії наголосили, що Путін ставить під загрозу глобальну безпеку задля політичної вигоди.

На думку експертів, Росія намагається розділити американську думку з приводу війни на Україні, створивши загрозу ядерного армагеддону.

Нещодавно Путін назвав нову мету "злого" Заходу. Політик заявив, що нібито західні лідери хочуть "розкасувати колишній Радянський Союз і його основну частину - Російську Федерацію".

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