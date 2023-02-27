Росіяни раніше вже повідомляли, що фактично дотримуватимуться угоди після цього "зупинення", зокрема, кількісних обмежень.

Призупинення участі Росії в ключовому договорі зі США щодо контролю над ядерними озброєннями – договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) – ще не набуло чинності.

Як пише CNN, помічник держсекретаря з контролю над озброєннями Мелорі Стюарт заявила, що станом на 27 лютого США продовжують отримувати регулярні сповіщення відповідно до умов договору з Росією.

"Призупинення офіційно ще не вплинуло в тому сенсі, що ми все ще отримуємо сповіщення, як нещодавно, так і сьогодні, відповідно до договору, регулярні сповіщення. Але ми очікуємо, що щойно це призупинення буде офіційно оформлено, вони припиняться", – сказала Стюарт.

Відео дня

Стюарт додала, що Сполучені Штати "намагаються стежити" за росіянами, щоб зрозуміти, що передбачатиме призупинення. Відповідно до договору, обидві країни мають повідомляти перед запуском балістичних ракет, і наразі очікується, що РФ продовжить про це сповіщати.

"Зараз ми очікуємо, що будуть лише сповіщення про запуск згідно з угодою 1988 року, і вони сказали, що дотримуватимуться фактичних кількісних обмежень", – додала вона.

Рішення РФ про зупинку участі в договорі про СНО

Минулого тижня, під час звернення до Федеральних зборів РФ 21 лютого, російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна зупиняє участь у двосторонньому договорі зі США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО). Пізніше того ж дня Путін вніс до Держдуми РФ відповідний проект постанови, В середу, 22 лютого, проект було підтримано Держдумою і Радою Федерації.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це рішення "вкрай невдалим і безвідповідальним", а президент США Джо Байден – "великою помилкою".

МЗС України наголошувало, що рішення РФ про зупинення своєї участі в договорі є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки, і закликало світову спільноту вжити заходів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ переглянути це рішення,

Як відомо, останній договір між РФ та США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) було підписано у 2010 році. Тоді підписантами виступили президенти країн Дмитро Медведєв і Барак Обама. Угода про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь діяла десятиліття. Два роки тому вже Володимир Путін і Джо Байден домовилися про продовження договору про СНО на 5 років, до лютого 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: