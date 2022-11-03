Росіяни намагалися підірвати підтримку політичних кандидатів від Демократичної партії.

Російські користувачі соціальних мереж використовують політичні карикатури, щоб вплинути на передвиборну гонку на проміжних виборах в США. Росіяни пропагували теорії змови.

За даними аналітичної фірми Graphika Inc., члени російської групи, звинуваченої у втручанні в попередні вибори в США, просували інтернет-меми, що пропагують праві теорії змови, щоб підірвати підтримку політичних кандидатів від Демократичної партії.

"Користувачі, пов'язані з російським агентством інтернет-досліджень, в останні дні просували расистські та підбурливі теми для розмов про кандидатів від Демократичної партії, включаючи сенатора США Рафаеля Уорнока і кандидата в губернатори Стейсі Абрамс у Джорджії, губернатора Кеті Хоукул в Нью-Йорку, кандидата в Сенат США Джона Феттермана в Пенсільванії і кандидата в Сенат США Тіма Райана в Огайо", - йдеться в публікації Bloomberg.

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Кампанія також просувала брехливы російські тези, такі як ідея про те, що Україна є нацистською державою, і уявлення про те, що адміністрація Байдена, надаючи допомогу Україні, сприяє падінню рівня життя в Америці.

Згідно з останніми даними Graphika, з 29 жовтня ці користувачі поділилися шістьма новими політичними карикатурами, підписаними "Шмітцем". В одному звіті стверджувалося, що Райан, демократ, який балотується в Сенат США від штату Огайо, звільнить в'язнів наркоторговців із в'язниці. Інший образ поширював расистський образ сенатора Уорнока з Джорджії, зображуючи його як загрозливого для людей, які не підтримують рух Black Lives Matter.

Віце-президент відділу розвідки Graphika Джек Стаббс заявив, що неясно, чи є Шмітц справжнім художником або повністю вигаданим персонажем. При цьому Москва заперечує свою причетність до операцій впливу або кібершпигунства.

Згідно зі звітом, великої підтримки провокатори не отримали. При цьому активність в основному відбувалася на платформах, популярних серед крайніх правих. Проте такі дії росіян говорять про спроби вплинути на думку американців.

"Багато з цих історій походять від альтернативних платформ, які вже популярні серед маргінальних груп. Ми знаємо, що одна і та ж російська група, яка брала участь у виборах в 2016, 2018 і 2020 роках, знаходиться на одних і тих же платформах, просуває підбурювальні наративи і тепер безпосередньо націлена на кандидатів від демократів на проміжних виборах", - заявив Стаббс.

Вибори в США - що відомо

США допомагають Україні боротися з російськими окупантами, але напередодні проміжних виборів до Конгресу США постійно зростає кількість противників військової допомоги Києву, зокрема в Республіканській партії.

На цьому фон стали розповзатьяс чутки про розкол серед республіканців. Так, частка республіканців, які вважають допомогу надмірною, зросла з 9% до третини.

У свою чергу конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер запевнив, що в політичних питаннях найчастіше крайні праві і ліві мають общию позицію.

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