По словам очільника ГУР, станом на зараз немає жодних підстав говорити про такий удар.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заперечує можливість завдання в найближчій перспективі ядерного удару по території України.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Станом на зараз немає жодних підстав вважати, що ядерний удар в найближчій якійсь перспективі може бути завданий по території України", - наголосив він.

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Буданов нагадав, що свого часу попереджав про небезпеку нападу з боку Росії, зокрема, казав, що в січні буде максимальна концентрація ворожої армії біля кордонів України. "Я попередив, що, можливо, насуваються певні події. А ви що вважаєте, що людей, кожного треба було попереджати: "Дивись такого-то числа, в такій-то годині почнеться війна"? То почався б хаос такий, що ніхто б не спинив. Я вже мовчу про економічні проблеми, які неодмінно це все супроводжували", - сказав він.

Ядерні погрози Росії: що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби, якщо буде загроза територіальній цілісності РФ. Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Росія знає про тяжкі наслідки в разі застосування ядерної зброї.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що можливе застосування Росією ядерної зброї не зупинить Україну у захисті своїх територій.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що ядерні погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна не зупинять Альянс від підтримки України у звільненні її територій.