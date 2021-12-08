Тепер майбутній канцлер поїде на зустріч з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром. Саме глава держави призначить його на цю посаду.

Депутати парламенту Німеччини обрали новим канцлером країни соціал-демократа Олафа Шольца.

Як повідомляє Reuters, обрання Шольца завершило 16-річне правління Ангели Меркель і проклало шлях для проєвропейської коаліції, яка пообіцяла збільшити "зелені" інвестиції.

63-літній Шольц, який в останньому уряді Меркель обіймав посаду віце-канцлера і міністра фінансів, отримав переважну більшість у 395 голосів від депутатів Бундестагу.

Читайте також"На нас чекають важкі часи": Меркель останній раз звернулася до народу

Шольц був висунутий на посаду канцлера президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Згідно з німецьким законом, канцлер обирається таємним голосуванням без дебатів. Він повинен отримати абсолютну більшість голосів у першому турі. У Бундестазі зараз 736 парламентарів, Шольц повинен був набрати як мінімум 369 голосів.

Тепер майбутній канцлер поїде на зустріч з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром в палац Бельвю. Саме глава держави призначить його на цю посаду. Після чого Олаф Шольц складе присягу в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Соціал-демократична партія Німеччини, "Союз 90/Зелені" і вільна демократична партія Німеччини створили в парламенті коаліцію. У сукупності вони займають 416 місць. Таким чином, пост канцлера Шольцу був забезпечений.

Вибори нового складу Бундестагу в Німеччині відбулися 26 вересня. Меркель вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах. 26 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлеру Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень. До формування нового уряду Меркель продовжувала виконувати обов'язки канцлера.

Автор: Віталій Саєнко