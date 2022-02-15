Президент Росії стверджує, що його держава хоче уникнути протистояння.

Російський президент Володимир Путін заявив, що Російська Федерація не хоче війни в Європі та поскаржився на НАТО.

РФ не хоче війни й тому висунула пропозицію про забезпечення для всіх рівної безпеки, розповів глава країни на прес-конференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Що стосується війни в Європі. Пан федеральний канцлер щойно сказав, що люди його покоління, а я належу до цього покоління, насилу собі уявляють якусь війну, і сказано це, звичайно ж, стосовно ситуації навколо України. Але ж ми були з вами свідками війни в Європі, розв'язаної якраз блоком НАТО проти Югославії... це дуже поганий приклад, але він був", – стверджував Путін.

Російський лідер додав, що "це перше".

"...Друге – з приводу чи хочемо ми цього, чи ні? Звичайно ж ні. Саме тому ми й висунули пропозицію про переговорний процес, результатом якого має бути домовленість про забезпечення рівної безпеки всіх, зокрема нашої країни", – заявив президент.

Агресія РФ проти України – що потрібно знати

РФ загострила ситуацію на кордоні з Україною восени 2021 року – стягнула багато військових і техніки. У нашій країні та у низці західних держав заговорили про те, що російська сторона може зважитися на вторгнення.

В середині грудня минулого року МЗС Росії оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії й держав-членів НАТО.

Російська сторона, зокрема, пропонувала Альянсу відмовитися від прийняття України до своїх лав, а також від будь-якої військової діяльності на українській території. Відбулися низка зустрічей, в НАТО стверджували, що для України "двері залишаються відчиненими".

На початку лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський сказав, що якщо Росія піде на вторгнення в нашу країну, то це буде повномасштабна війна в Європі.

У середині лютого у РФ заявили про початок відведення військових від кордонів України, однак в Альянсі поки не підтвердили цю інформацію.

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