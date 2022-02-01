Президент наголосив, що "ніхто не віддасть більше своїх територій і людей".

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі потужної ескалації з боку РФ буде не війна України з Росією, а повномасштабна війна у Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Ніхто не може передбачити, що відбудеться далі. Стовідсотково гарантій ніхто нікому не дає, особливо не даємо ми – ті люди, які у 2014 році не могли передбачити, що у нас почнеться війна, що окупують наші території…", – зазначив президент.

Він наголосив, що Україна повинна розраховувати лише на себе і мати дуже потужну армію.

"Ми повинні готуватися до поганих речей, і ми це робимо... Ми обороняємося, ми захищаємо нашу державу, тому що це наша суверенна земля, ми захищаємо свою історію, мову, традиції й, найголовніше, – своїх людей", – підкреслив президент.

Читайте такожДанілов розкрив порядок дій керівництва України у разі нападу РосіїНа його думку, для будь-кого, хто сьогодні хоче захопити частину українських територій, існують високі ризики, адже українці вже бачили, як окупанти зруйнували Донбас.

"Українці знають, як може, на жаль, бути. Тому будуть захищати до кінця", – сказав він.

За словами Зеленського, росіяни повинні розуміти, що війна нікому не потрібна.

"Але ми нікого до себе на землю зі зброєю не запрошуємо… І тепер окупації якогось міста чи території не буде, а буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться потужна ескалація проти нашої держави. І це не буде війна України з Росією – це буде війна у Європі, повномасштабна, тому що ніхто не віддасть більше своїх територій і людей", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, у 2014 році Росія захопила український Крим та вдерлася на частину Донецької та Луганської областей.

Восени 2021-го РФ пішла на загострення ситуації на кордоні України – стягнула багато військових та техніки. В Україні та у низці західних країн попереджали, що російська влада може піти на повномасштабне вторгнення в Україну.

Володимир Зеленський намагався заспокоїти українців, говорив, що загроза вторгнення Росії в Україну існує з 2014 року й не зросла.

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що військ Росії поблизу кордонів української держави недостатньо для повномасштабного вторгнення.

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