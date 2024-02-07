У РНБО пояснюють, що метою цих "виборів" РФ є легітимізація повномасштабного вторгнення та збір інформації про українських громадян для подальшої насильницької паспортизації та мобілізації.

Мешканців тимчаово окупованих територій Україна закликає уникати участі у псевдовиборах Путіна, що Росія запланувала у березні. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як зазначається, "голосування" на псевдовиборах президента РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей вороги планують розпочати достроково – приблизно за тиждень до 17 березня.

Крім того, на Запоріжжі в рамках "дострокового голосування" члени дільничних виборчих комісій приходитимуть до громадян додому. Відомо, що обхід громадян відбудеться на початку березня.

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"Ці заяви зайвий раз свідчать, що "президентські вибори" на ТОТ пройдуть з максимальними порушеннями та фальшуваннями. Окупаційна влада насправді хоче лише легітимізувати повномасштабне вторгнення та підвищити підтримку путіна. Також "вибори" дають можливість росіянам зібрати більше інформації про українських громадян для подальшої насильницької паспортизації, мобілізації, виявлення "неблагонадійних" жителів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "вибори" на ТОТ є нелегітимними й для власної безпеки ЦПД закликає всіх мешканців їх уникати.

Псевдовибори на ТОТ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше у Центрі Національного спротиву інформували, що у зв’язку з наближенням запланованих на Росії на березень місяць псевдовиборів президента пенсіонерів на окупованих територіях України за пайки умовляють долучитись до агітації за Путіна.

Таким чином, пропагандисти з Москви вирішили діяти за зразком існуючих на території РФ "загонів Путіна", які складаються з пенсіонерок, які мають "хороші навички комунікації".

В ЦНС повідомили, що перший такий осередок з назвою "совет ветеранов" окупанти створили у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області.

Як зазначалось, Кремль намагається мобілізувати покоління, яке найбільше ностальгує за СРСР.

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