За його словами, Захід поборов свій страх перед ядерним шантажем і дав відсіч російському президенту.

Президенту Росії Володимиру Путіну на Заході заявили, що у разі застосування ядерної зброї, по ньому і РФ буде завданий нищівний удар.

Про це сказав політолог Андрій Піонтковський в ефірі "Еспресо".

"Ядерний шантаж Путін успішно застосовував 15 років. Завдяки цьому Україна і Грузія не були прийняті в НАТО в 2008 році і після. Через це не було жодної реакції на війну в Грузії, анексію Криму і так далі", - зазначив він.

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Політолог вважає, що Захід нарешті пережив свій страх перед цим шантажем і створив систему тактичної ядерної зброї.

"І недвозначно Путіну було заявлено на всіх рівнях, окрім особисто Байдена. Але от Байден попросив поставити йому питання. Путіну відповіли, що через використання ядерної зброї Захід не капітулює, а навпаки буде готовий також використати тактичну ядерну зброю й інші засоби і завдасть нищівний удар по Росії і в тому числі по Путіну. Простіше кажучи, йому сказали, що його вб'ють – в тому випадку, якщо він використає ядерну зброю. Особисто його вб'ють. Тому ця карта вже побита", - підсумував Піонтковський.

Загрози РФ світовій спільноті

У своєму екстреному виступі 21 вересня, присвяченому оголошенню часткової мобілізації в РФ, Путін зробив цинічну заяву щодо ядерної зброї. Він заявив, що "роза вітрів може розвернутися" у бік тих, хто загрожує Росії.

Водночас продовжують "сипатися" погрози з боку російських пропагандистів. В одному зі своїх таких спічів Володимир Соловйов пригрозив ядерною війною всьому світу.

"Якщо зараз НАТО вирішить, що воно може розміщувати на наших кордонах все що завгодно. Вони зараз будуть все більше і більше нав'язувати американську зброю Україні... Україна зараз візьме і потрапить по одній з наших ядерних станцій, і понеслася. Процес буде з такою швидкістю некерованою, що мало нікому не здасться. Жахнемо, і нічого не буде", - заявив пропагандист.

Однак українські військові експерти впевнені, що подібні випади з боку агресора - не більше ніж ядерний шантаж, спрямований на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів і змусити її погодитися на умови Путіна.

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