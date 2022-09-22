За його словами, у разі загрози Захід завдасть ударів по решті керівництва РФ і ядерних шахтах.

НАТО може завдати превентивного удару особисто по президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в ефірі проекту Freeдом.

За його словами, це станеться, якщо західні країни помітять початок підготовки Росії до нанесення ядерного удару. НАТО атакує не тільки Путіна, а й решту керівництва Росії і ядерні шахти.

"Удар може бути не ядерним, а просто точковим. Країни НАТО мають таку зброю, яка може привести всі шахти, тим більше місця зберігання ядерної зброї, в непридатність", - зазначив Світан.

Він додав, що подібні плани існують вже десятки років і Путін про це знає. Експерт підсумував, що погрози президента РФ пояснюються внутрішнім страхом Путіна померти.

Загрози РФ світовій спільноті

У своєму екстреному виступі 21 вересня, присвяченому оголошенню часткової мобілізації в РФ, Путін зробив цинічну заяву щодо ядерної зброї. Він заявив, що "роза вітрів може розвернутися" у бік тих, хто загрожує Росії.

Водночас продовжують "сипатися" погрози з боку російських пропагандистів. В одному зі своїх таких спічів Володимир Соловйов пригрозив ядерною війною всьому світу.

"Якщо зараз НАТО вирішить, що воно може розміщувати на наших кордонах все що завгодно. Вони зараз будуть все більше і більше нав'язувати американську зброю Україні... Україна зараз візьме і потрапить по одній з наших ядерних станцій, і понеслася. Процес буде з такою швидкістю некерованою, що мало нікому не здасться. Жахнемо, і нічого не буде", - заявив пропагандист.

Однак українські військові експерти впевнені, що подібні випади з боку агресора - не більше ніж ядерний шантаж, спрямований на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів і змусити її погодитися на умови Путіна.

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