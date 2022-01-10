Путін заявив, що загроза Казахстану була викликана не стихійними акціями протесту.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що так званий "миротворчий контингент" перебуватиме в Казахстані обмежений період і після виконання функцій він буде виведений з країни.

Про це він розповів на позачерговій сесії Ради колективної безпеки ОДКБ, пише ТАСС.

Про "миротворців" у Казахстані

Путін назвав "миротворчу операцію" ОДКБ в Казахстані "виключно своєчасною і легітимною".

Він зазначив, що командувач "миротворцями " в Казахстані генерал-полковник Андрій Сердюков, який командував захопленням Криму в 2014 році, "знає свою справу".

"ОДКБ у випадку з Казахстаном показала на ділі свій потенціал, здатність діяти швидко, рішуче і ефективно", - сказав президент РФ.

Про протести в Казахстані

При цьому він заявив, що загроза Казахстану була викликана не стихійними акціями протесту, а "зовнішніми і внутрішніми деструктивними силами", і Казахстан зіткнувся з "міжнародним тероризмом".

"Ми розуміємо, що виникла загроза казахстанської державності викликана аж ніяк не стихійними протестними акціями з приводу цін на паливо, а тим, що ситуацією скористалися деструктивні внутрішні і зовнішні сили", - сказав Путін.

"У Казахстані застосовувалися відомі по "майдану" технології силової інформаційної підтримки заворушень", - заявив Путін.

Путін про ситуацію в Казахстані зараз

Путін вважає, що ситуація в Казахстані поступово нормалізується.

За його словами, вже найближчим часом спільними зусиллями ситуація по всьому Казахстану буде стабілізована.

Путін упевнений, що влада Казахстану зробить все для налагодження нормальної роботи правоохоронних органів і економіки країни.

"Країни ОДКБ показали, що не дозволять розгойдувати ситуацію у себе вдома і реалізувати сценарії "кольорових революцій", - заявив він.

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Протести в Казахстані: що відомо

2 січня в Казахстані через істотне подорожчання газу для авто почалися акції протесту. Пізніше протест став загальнонаціональним.

Протестувальники висунули низку вимог, зокрема, хотіли відставки Касима-Жомарта Токаєва та уряду й запровадження демократичних змін. ЗМІ писали, що правоохоронці застосували силу до протестувальників.

Уряд Казахстану 5 січня пішов у відставку.

Після цього в країні ситуація стала ще більш "гарячою" – між протестувальниками й силовиками почалися серйозні зіткнення, було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

"Найгарячіше" було в Алмати – були захоплені аеропорт і низка адмінбудівель. У місті в ніч на 6 січня почалися грабежі. Для встановлення порядку розпочалася "антитерористична операція", місто зачищали від протестувальників.

Потім глава держави попросив країн-учасниць ОДКБ допомогти навести лад у країні. Своїх військових до Казахстану вже відправили Росія, Білорусь і Вірменія.

Токаєв також дозволив стріляти в протестувальників без попередження.

За офіційними даними, з початку протестів у Казахстані загинули 164 людини, зокрема, двоє дітей, а затримані – 7 939 осіб.

У МЗС України повідомляли, що серед загиблих чи затриманих у Казахстані немає наших земляків.