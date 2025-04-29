Президент схильний до імпульсивних рішень, тому цим неформальним правилом користуються більшість його помічників.

Деякі радники президента США Дональда Трампа використовують неформальне правило - виконувати будь-яку його вказівку тільки після того, як він скаже про нього двічі. Про це повідомляє The Atlantic з посиланням на власні джерела.

Оин пояснив виданню один з радників, це необхідне і важливе правило, тому що, президент Трамп "верзе багато дурні".

Цим правилом радники скористалися, коли Трамп вдруге згадав про своє бажання очолити культурну установу - Центр Кеннеді. Лише за другою вказівкою помічники взялися до роботи.

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"Уже на початку лютого Трамп звільнив більшу частину ради директорів (Центру Кеннеді - УНІАН) і призначив себе головою. Відразу його культурні повноваження перейшли від розваги помічників, які грають старі пісні на його iPad у внутрішньому дворику Мар-а-Лаго, до голови правління однієї з головних культурних установ країни", - зазначило видання.

Рейтинг схвалення дій Трампа падає

Дії президента США та його адміністрації викликають дедалі більше невдоволення з боку американців. Це показали останні соцопитування. Найбільше несхвалення американців зростає через економічну політику.

Останнім часом через запровадження Трампом великих мит проти Канади, Мексики та Китаю почав стрімко падати американський фондовий ринок. На тлі цього економісти почали підвищувати свої прогнози щодо економічного спаду в США.

Ба більше, американські мільярдери, які були присутні під час складання присяги президентом США, також почали втрачати свої статки.

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