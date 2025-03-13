Фаза "медового місяця" Трампа у США добігає кінця, зазначають аналітики.

Дії президента США Дональда Трампа викликають дедалі більше невдоволення з боку простих американців, показують результати останніх соцопитувань. Як пише Axios, це особливо стосується економічної політики.

Так, у своїй передвиборчій кампанії Трамп робив ставку на зниження цін, але виборці почали помічати, що його політика - від торговельної війни з найближчими торговельними партнерами США до масових депортацій - призведе до зворотного результату.

Опубліковане в середу опитування CNN засвідчило, що тільки 45% з 1 206 опитаних американців схвалюють роботу Трампа на посаді президента на даний момент, і 54% не схвалюють.

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При цьому 56% виборців не схвалюють роботу Трампа з економікою - більше, ніж у будь-який момент його першого терміну, за даними CNN. 61% опитаних заявили, що не схвалюють дії Трампа щодо тарифів, а 52 % - що не схвалюють його дії щодо федерального бюджету.

Згідно з новим опитуванням Емерсон-коледжу, проведеним у вівторок серед 1000 зареєстрованих виборців, рейтинг несхвалення Трампа становить 45 %.

Як зазначив виконавчий директор Emerson College Polling Спенсер Кімбалл, результати опитування показують, що "початкова "фаза медового місяця" Трампа, схоже, добігає кінця".

"Справжнім викликом для Трампа стане те, як виборці сприймають своє фінансове майбутнє", - додав він, зазначивши, що виборці "не схвалюють його дії в економіці, вважають, що тарифи зашкодять економічному зростанню, і скептично ставляться до його криптовалютної політики".

При цьому наслідки політики Трампа вже поширюються за межі країни та впливають на бізнес і спільноти. Так, індекс невизначеності Національної федерації незалежного бізнесу для малого бізнесу минулого місяця зріс до другого найвищого показника з 1980-х років, і багато малих підприємств повідомляють про підвищення цін, повідомляє MarketWatch.

Економічна політика Трампа

Американський фондовий ринок продовжує падати на тлі введення Дональдом Трампом великих мит проти Канади, Мексики та Китаю. Стратеги та економісти підвищують свої прогнози щодо економічного спаду в США.

Також свої статки стрімко втрачають мільярдери, які були присутні під час прийняття присяги Трампом. Приміром, за перші 50 днів президентства Трампа статки Ілона Маска скоротилися на 148 мільярдів доларів. Джеф Безос втратив 29 млрд доларів, Марк Цукерберг - 5 млрд доларів.

Тим часом у Білому домі спробували покласти провину за економічну ситуацію в країні на попередню адміністрацію.

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