Зазначається, що акції компаній різко впали.

Коли Дональд Трамп складав присягу 20 січня, його оточували найбагатші люди світу, зокрема Ілон Маск, Джефф Безос і Марк Цукерберг. П'ятеро з присутніх на церемонії багатіїв втратили вже 209 мільярдів доларів через дії нового президента США.

Видання Bloomberg пише, що період між обранням Трампа і його інавгурацією був благодатним для найбагатших людей світу. Інвестори кинулися на ринки акцій і криптовалют, очікуючи, що політика нового президента буде вигідною для бізнесу.

Акції компанії Маска Tesla Inc. зросли на 98% за кілька тижнів після виборів, досягнувши рекордного максимуму. LVMH Арно додала 7% за тиждень до Дня інавгурації, зробивши французького магната багатшим на 12 мільярдів доларів. Навіть компанія Цукерберга Meta Platforms Inc., яка заборонила Трампу доступ до соцмережі 2021 року, подорожчала на 9% перед початком нового терміну і ще на 20% за перші чотири тижні його перебування на посаді.

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Однак усі очікування того, що новий термін Трампа і далі сприятиме зростанню ринкової прибутковості, було перекреслено. З моменту вступу Трампа на посаду індекс S&P 500 втратив 6,4%, оскільки масові звільнення держслужбовців і рішення президента щодо мита підкосили акції, а 10 березня базовий індекс впав на 2,7%.

Компанії мільярдерів, які були присутні на інавгурації, втратили найбільше. З 17 січня їхня ринкова вартість упала в сукупності на 1,39 трильйона доларів.

Ілон Маск втратив 148 мільярдів доларів. Більшу частину прибутку йому приносила компанія Tesla, чиї акції після виборів зросли майже вдвічі. Відтоді виробник електромобілів розгубив усі досягнення. Споживачі в Європі розчарувалися в підтримці Маском ультраправих політиків, а продажі Tesla в Німеччині впали більш ніж на 70% за перші два місяці 2025 року. Китайські поставки також впали на 49% минулого місяця до рівня липня 2022 року.

Джефф Безос втратив 29 мільярдів доларів. У грудні Amazon пожертвувала 1 мільйон доларів до фонду інавгурації Трампа, а минулого місяця Безос обідав із президентом - у той самий день, коли він оголосив, що його газета приділятиме пріоритетну увагу особистим свободам і вільним ринкам. Акції Amazon впали на 14% з 17 січня.

Сергій Брін втратив 22 мільярди доларів. 51-річний мільярдер досі зберігає частку в 6% в Alphabet Inc. Після того як Трампа переобрали в листопаді 2024 року, Брін обідав із ним у Мар-а-Лаго. Акції компанії впали більш ніж на 7% на початку лютого після того, як компанія не виконала оцінку квартального прибутку.

Марк Цукерберг втратив 5 мільярдів доларів. На початку року Мета показала одне з найбільших зростань серед технологічних акцій. Навіть коли акції інших великих і впливових компаній падали, акції Meta зросли на 19% з середини січня до середини лютого, але відтоді акції компанії сильно впали.

Бернар Арно також втратив 5 мільярдів доларів. Його сім'я володіє конгломератом предметів розкоші, що стоїть за такими брендами, як Louis Vuitton і Bulgari. Після падіння протягом більшої частини 2024 року акції LVMH підскочили більш ніж на 20% з моменту виборів до кінця січня. Відтоді ситуація змінилася в гірший бік. Минулого місяця аналітики Morningstar заявили, що мита в розмірі від 10 до 20% на європейські предмети розкоші можуть знизити продажі, які й так перебувають у жалюгідному стані.

Мита Трампа - що відбувається на фондовому ринку

Американський фондовий ринок продовжує падати на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо мит. Через дії глави Білого дому виникають побоювання, що економіка США сповільниться.

Інвестори стикаються з геополітичними ризиками, зростаючою волатильністю і підвищеною інфляцією, що підкреслює очікування, що Федеральний резерв готовий зберегти відсоткові ставки вищими, ніж вважалося кілька місяців тому.

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