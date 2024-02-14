Втім ефект потенційних заходів проти Північної Кореї буде здебільшого символічним.

Євросоюз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за постачання Росії ракет і артилерійських снарядів. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, блок запропонував включити до санкційного списку міністра оборони Північної Кореї та Генеральне ракетне бюро – урядовий орган, який контролює національну програму балістичних ракет.

Зазначається, що "балістичні ракети, розроблені та вироблені Північною Кореєю", були використані проти України російськими збройними силами. Також КНДР надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів.

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"Завдяки цій підтримці, а також можливості Москви постачати заборонені частини через треті країни, Росія змогла наростити виробництво боєприпасів значно більше, ніж Україна отримує від своїх союзників", - йдеться у матеріалі.

При цьому зазначається, що ефект потенційних заходів проти Північної Кореї, які включають заборону на поїздки та заморожування активів, ймовірно, буде здебільшого символічним. Запропоновані санкції, які потребують підтримки всіх держав-членів і можуть бути змінені, включають перелік десятків осіб і організацій, які беруть участь у виробництві та закупівлі зброї, а також компонентів і машин, необхідних для її створення. Ці заходи також стосуються кількох російських чиновників.

Росія використовує ракети і снаряди з КНДР

Як писав УНІАН, 4 січня влада США повідомила, що Росія почала використовувати балістичні ракети північно-корейського виробництва для ударів по Україні. 11 січня генпрокуратура України - після вивчення уламків ракет, якими Росія обстріляла Харків 2 січня - підтвердила їхнє північно-корейське походження.

Також відомо, що Росія активно використовує артилерійські снаряди північно-корейського виробництва. Щоправда самі ж росіяни скаржаться на жахливу якість цих боєприпасів.

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