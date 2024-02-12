Розробники зазначають, що ці снаряди "якісно змінять сили реактивних систем залпового вогню нашої армії".

Північна Корея розробила нову балістичну систему керування реактивною системою залпового вогню і керовані снаряди.

Як повідомляють Yonhap та Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA), в неділю Академія оборонних наук провела випробування нових керованих снарядів калібру 240 мм, щоб оцінити їхню точність і переваги.

"Розробка керованих реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм і їхньої системи балістичного контролю якісно змінить сили реактивних систем залпового вогню нашої армії", – йдеться в повідомленні.

Останнє технічне вдосконалення допоможе переоцінити стратегічну цінність і корисність реактивної системи залпового вогню калібру 240 мм, а також підвищити роль такої зброї "на полі бою".

КНДР допомагає Росії: що відомо

У листопаді минулого року стало відомо, що КНДР передала Росії балістичні ракети. Йдеться про північно-корейський аналог "Точки-У", або Р-17.

Вже на новорічні свята, РФ завдала масованого удару по Україні, зокрема і з використанням північнокорейських ракет. Тоді ж AP повідомляли, що Москва може придбати балістичні ракети ближнього радіусу дії у Ірану.

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