У МВС країни зазначили, що це вже четвертий подібний випадок.

Після чергової ракетної атаки Російської Федерації по Україні фрагмент ракети знову виявили на території Молдови. Правоохоронці зазначили, що це вже четвертий подібний випадок.

"Патруль прикордонної поліції виявив фрагмент ракети, випущеної в результаті російських авіаударів по Україні, в районі сектора прикордонної поліції Ларга (Бричанський район)", - йдеться у повідомленні Міністерсва внутрішніх справ Молдови.

На місці інциденту працюють сапери і прокурори. При цьому в МВС вказали, що це четвертий випадок, коли уламки ракет після ударів по Україні опиняються в Молдові.

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"Як і в попередніх випадках всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури установ, відповідальних за безпеку і захист громадян", - підсумували правоохоронці.

Ракетна атака Росії 16 лютого - що відомо

16 лютого росіяни вночі знову завдали масований ракетний удар по Україні, знову постраждали об'єктам критичної інфраструктури.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по українських містах 32 крилаті ракети повітряного і морського базування, з нх вдалося збити 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "калібр" і дві керовані авіаційні ракети х-59. При цьому кілька крилатих ракет Х-22 потрапили в об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що три ворожі ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, але ніхто не постраждав. Своєю чергою голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що у Кременчуці дві ворожі ракети потрапили в об'єкт інфраструктури.

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