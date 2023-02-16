Після чергової ракетної атаки Російської Федерації по Україні фрагмент ракети знову виявили на території Молдови. Правоохоронці зазначили, що це вже четвертий подібний випадок.
"Патруль прикордонної поліції виявив фрагмент ракети, випущеної в результаті російських авіаударів по Україні, в районі сектора прикордонної поліції Ларга (Бричанський район)", - йдеться у повідомленні Міністерсва внутрішніх справ Молдови.
На місці інциденту працюють сапери і прокурори. При цьому в МВС вказали, що це четвертий випадок, коли уламки ракет після ударів по Україні опиняються в Молдові.
"Як і в попередніх випадках всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури установ, відповідальних за безпеку і захист громадян", - підсумували правоохоронці.
Ракетна атака Росії 16 лютого - що відомо
16 лютого росіяни вночі знову завдали масований ракетний удар по Україні, знову постраждали об'єктам критичної інфраструктури.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по українських містах 32 крилаті ракети повітряного і морського базування, з нх вдалося збити 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "калібр" і дві керовані авіаційні ракети х-59. При цьому кілька крилатих ракет Х-22 потрапили в об'єкти інфраструктури.
Пізніше стало відомо, що три ворожі ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, але ніхто не постраждав. Своєю чергою голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що у Кременчуці дві ворожі ракети потрапили в об'єкт інфраструктури.