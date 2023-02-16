Якщо такий крок потрібно буде зробити, то Кишинів хоче піти демократичним шляхом.

Республіка Молдова на даний момент на має наміру відмовлятися від нейтрального статусу. Як повідомляє президент країни Майя Санду, таке рішення є в Конституції та підкріплено думкою громадського суспільства.

"Наразі не стоїть питання про відмову від нейтралітету. Тому що нейтралітет прописаний у Конституції Молдови. І якщо проаналізувати недавні опитування, можна побачити, що більшість громадян країни, як і раніше, вважають, що нейтралітет потрібно зберегти. І ми поважаємо цей вибір громадян", - сказала Санду в ефірі TVR, передає NewsMaker.

Окрім цього президент Молдови хоче більш серйозно порушувати питання щодо обороноздатності країни:

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"Ми також повинні продовжувати серйозно обговорювати питання, що робити, щоб захистити себе. Чи здатні ми самостійно забезпечити мир та спокій?", - додала Санду.

Раніше Майя Санду заявляла, що наразі іде велика дискусія: чи може Молдова захистити себе, чи їй треба стати частиною великого альянсу. Однак президент тоді знову зауважила, якщо країна захоче змінити нейтральний статус, то таке рішення повинно бути узгоджено демократичним шляхом.

Молдова: що відомо про ситуацію в сусідки України з останніх новин

Росія готувала державний переворот у Молдові. Про це повідомила президент Молдови Майя Санду, а також голова РНБО України Олексій Данілов.

Нещодавно стало відомо, що уряд Молдови пішов у відставку.

7 лютого Україна розпочала імпорт газу через Молдову.

Під час російських обстрілів 10 лютого одна з ракет залетіла у повітряний простір Молдови.