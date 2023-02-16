Це була міксована атака із застосуванням дронів та літаків стратегічної авіації.

В ніч на 16 лютого російські окупанти вдалися до міксованої атаки на Україну із залученням стратегічної авіації та дронів. Зокрема, РФ випустила по Україні вісім "Калібрів", є "приліт".

Як повідомила керівниця прес-центру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, відмінно спрацювали сили ППО півдня. Усі "Калібри" вдалося збити. Однак є й "приліт".

"ППО південного напрямку спрацювала на відмінно - збиті всі 8 ракет - 6 над Миколаївщиною, 2 над Херсонщиною. На жаль, в купі з цим ворог використав й інші способи ураження - це була міксована атака, зокрема, із застосуванням дронів та літаків стратегічної авіації. Знаємо, що є влучання у Львівській області", - розповіла Наталія Гуменюк.

Ракетна атака на Україну 16 лютого

Вночі 16 лютого по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. В деяких регіонах відпрацювала ППО.

Звуки вибухів звучали у Кременчуку Полтавської області. Про реальну загрозу під час тривоги повідомляла влада Львівщини та Дніпропетровщини.

Підтверджено влучання по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих та жертв немає.

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