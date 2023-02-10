Зазначається, що російський "Калібр" випустили з корабля біля Криму.

Влада Румунії заявила, що російські ракети не заходили в повітряний простір їхньої країни. Найближча точка до кордону розташована за 35 кілометрів.

За даними Міноборони Румунії, система повітряного спостереження ВПС Румунії зафіксувала повітряну ціль, яку запустили з акваторії Чорного моря з російського корабля, "швидше за все, крилату ракету". Зазначається, що судно було поблизу Кримського півострова.

При цьому румунські військові запевнили, що ракета "жодного разу не перетинала повітряний простір Румунії", а розгорнулася в повітряному просторі України, Молдови і повторно увійшла в український повітряний простір.

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"Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно в 35 км на північний схід від кордону", - йдеться в повідомленні.

Ракетна атака РФ на Україну 10 лютого - що відомо

10 лютого в Україні оголосили повітряну тривогу через масовану ракетну атаку росіян. Окупанти підняла в повітря авіацію, а в море вивели кораблі з ракетами "Калібр".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що о 10:18 російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою, а приблизно о 10:33 вони перетнули повітряний простір країни НАТО - Румунії.

При цьому в Повітряних силах України заявили, що українські захисники могли збити ці ракети, але це несло загрозу жителям іншої держави.

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