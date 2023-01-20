Міністр оборони США запевняє, що підтримка України триватиме доти, поки це буде необхідно.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що у Росії закінчуються боєприпаси, але Іран і Північна Корея не визнають допомогу Російській Федерації у поповненні її армійських запасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8"), яке проходить на авіабазі у Німеччині. Міністр оборони США додав, що сьогоднішня зустріч відбувається у неспокійний час.

Водночас, за його словами, якщо подивитися на учасників засідання "Рамштайн-8", то можна побачити рішучість і єдність Контактної групи.

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"Близько 50 країн активізувались, аби допомогти Україні захищати себе і стримувати майбутні загрози. Коли Путін 11 місяців тому розпочав своє зухвале і неспровоковане вторгнення, він думав, що Україна просто зазнає краху, і він думав, що світ лише спостерігатиме. Але Путін не розраховував на мужність українського народу. Він не розраховував на вміння українських військових", - сказав Остін і додав, що президент РФ Володимир Путін не врахував, що світова спільнота може виступити на підтримку України.

"Це вирішальний момент для України і вирішальне десятиліття для світу. Тож, не сумнівайтесь, ми підтримуватимемо самооборону України доти, поки це буде необхідно", - наголосив Остін.

Він сказав, що Росія продовжує робити ставку на агресію та завоювання. "Російські сили збільшили кількість атак, вбиваючи невинних українців. Ми бачили жорстокість Росії у місті Дніпро декілька днів тому. Російська ракетна атака знищила багатоквартирний будинок, вбивши щонайменше 46 цивільних, у тому числі дітей", - сказав Остін.

Він додав, що російська армія продовжує бомбардувати українські міста, пошкоджуючи електростанції, театри, спортивні арени і центри української культури та історії.

"Атаки Росії покликані зламати дух українців. Але вони не досягли успіху, а український народ надихнув світ. У той же час у Росії закінчуються боєприпаси, і вона зазнає значних втрат у битвах. Росія звертається до небагатьох своїх партнерів, які залишилися, з метою підтримки її вторгнення. Але навіть Іран і Північна Корея не визнають, що вони здійснюють постачання в Росію. Просто порівняйте це з широкою хвилею підтримки України країнами, представленими у цій залі", - сказав Остін.

Він зазначив, що США публічно збільшили безпекову допомогу Україні і подякував іншим країнам, які теж оголосили про свої пакети оборонної підтримки.

Зустріч у Рамштайні

Як відомо, зараз на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбувається зустріч міністрів оборони кількох десятків країн світу, присвячена посиленню військової підтримки України.

Вночі Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з бази та анонсував хороші новини.

Президент України Володимир Зеленський вже звернувся до учасників зустрічі. Він подякував партнерам за допомогу і закликав їх надати Україні літаки F-16 та далекобійні ракети.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Давосі заявляв, що вже розблоковано надання Україні майже всіх видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

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