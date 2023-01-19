Олексій Резніков показав стенд з шевронами українських підрозділів.

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з бази Рамштайн на тлі шевронів українських підрозділів. Глава оборонного відомства загадково анонсував хороші новини.

"Рамштайн-8 обов'язково принесе чудові новини українським солдатам з цими шевронами. Слідкуйте за оновленнями!" – написав глава Міноборони в Twitter.

При цьому він вказав, що українські шеврони на стенді бази Рамштайн - "ще один доказ прагнення України до інтеграції в НАТО".

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Восьма зустріч у форматі Рамштайн - що відомо

3 січня заступник голови ОПУ Андрій Сибіга заявив, що за результатами так званого "Рамштайн-8" слід очікувати рішення про посилення бойового потенціалу ЗСУ.

4 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба прогнозував, що незабаром українські військові отримають від партнерів нову броньову і вогневу міць, в тому числі танки.

Міністр оборони України Олексій Резніков на найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України планував повідомити про озброєння, якого потребує Україна.

19 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що під час зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині кілька країн оголосять про відправку танків Leopard 2 в Україну.

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