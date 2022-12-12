При цьому міжнародний тиск не втримав Іран від планів передати ракети Росії.

Іран хоче обмежити дальність ракет, які планує передати Росії для використання у війні проти Україні. Проте від самих поставок озброєння Москві Тегеран не відмовиться.

Як повідомили виданню Axios чотири високопоставлені ізраїльські чиновники, посилаючись на звіти розвідки, на такий крок Іран може піти, побоюючись реакції з боку міжнародної спільноти.

Чотири ізраїльські офіційні особи заявили журналістам, що міжнародний тиск не втримав Іран від планів передати ракети Росії. Тегеран має намір здійснити ці поставки найближчим часом.

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Водночас, щоб не порушити резолюцію Ради Безпеки і зменшити міжнародний резонанс, Іран планує передати Росії тільки ракети з дальністю менше 300 кілометрів. Інші ж ракети можуть модифікувати, щоб вони не виходили за рамки резолюції. Зокрема, йдеться про ракетний комплекс "Fateh-110", радіус дії якого становить 300 кілометрів.

Ізраїльські джерела наголосили, що в Ірані спочатку розглядали можливість надання Росії ракети "Zolfaghar" дальністю 700 кілометрів, але більше про це не думають.

Водночас Міністерство закордонних справ Ірану і речник представника Ірану в ООН не надали коментарі на запити видання.

Військова допомога Ірану Росії

Іран поставив Росії десятки дронів-камікадзе, які Росія використовує для ударів по обʼєктах критичної інфраструктури. При цьому у застосуванні цих безпілотників було певне затишшя.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія, наймовірніше, модернізувала іранські дрони, які після трьох тижнів "паузи" знову почала застосовувати по українській енергосистемі. Російські окупанти модернізували ці БПЛА для прохолоднішої погоди.

У британській розвідці зазначили, що Російська Федерація найближчими місяцями може отримати від Ірану сотні балістичних ракет. У звіті Міноборони Великої Британії також сказано, що Іран став одним з головних військових союзників Росії після її вторгнення в Україну.

Крім того, Європейський Союз застерігає Іран не постачати в Росію балістичні ракети малого радіуса дії, які у підсумку будуть використовуватися у агресивній війні проти України.

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