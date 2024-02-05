За словами спікера Повітряни сил, Польща має реагувати на загрозу від РФ.

Для польської влади Росія є таким же ворогом, як і для України, тому вони вводять обмеження в повітряному просторі. Таку заяву зробив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Російська авіація може бути будь-де, нічого дивного в цьому немає, коли є якась активність по той бік кордону, відповідно має бути протидія. Не вперше вже навіть під час повітряних тривог, ракетних атак, польське військо підіймає в небо винищувачі для того, щоб захистити свої кордони. Якщо є якась активність, треба відповідати ворогу, реагувати якимось чином. А от для поляків Росія є таким же ворогом, яким вона є і для нас", – пояснив Ігнат.

Крім того, він зазначив, що зараз активність ворожої авіації на всіх ділянках помітно зменшилася: "Там (ред, – у Калінінградській області) також є російська авіація, це не є щось нове. Наразі я не маю таких даних, що є велика активність. Зараз взагалі карта є фактично чистою від всіх повітряних цілей на території країни і навіть на окупованій частині. Можливо, це зараз пов'язано більше із погодними умовами".

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Польща ввела навігаційне попередження: про що йдеться

Починаючи з 5 лютого 2024 року й до 5 травня 2024 року в Польщі діятиме навігаційне попередження для користувачів повітряного простору через безпекову ситуацію на східному кордоні.

"Повідомлення спрямовано на попередження цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію діяльності військової авіації на східному напрямку у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні", - пояснили напередодні в Оперативному командуванні родів військ польських збройних сил.

Зокрема, зона імовірних військових польотів охоплює увесь східний кордон Польщі, де вона межує з Україною та Білоруссю, а також частково південний - на межі зі Словаччиною, й повністю - кордон з Калінінградською областю РФ.

Повітряні сили Польщі в умовах російсько-української війни

Як повідомляв УНІАН, під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 2 січня Польща піднімала в небо дві пари винищувачів F-16 і повітряний заправник союзників.

Вже 13 січня Польща вдруге за два тижні – піднімала в небо літаки у зв'язку з ракетною атакою Росії по Україні.

Майже дві третини (63%) громадян Польщі вважають, що їхня країна має розпочати переговори з Україною і НАТО про збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі, у прикордонних регіонах України.

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