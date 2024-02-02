У грудні російська ракета порушила повітряний простір Польщі.

Майже дві третини (63%) громадян Польщі вважають, що їхня країна має розпочати переговори з Україною і НАТО про збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі, у прикордонних регіонах України. Про це свідчать результати опитування IBRiS, яке було проведене на замовлення видання Rzeczpospolita.

Так, на запитання, чи повинна Польща вести переговори з НАТО та Києвом щодо забезпечення протиповітряної оборони прикордонної території України, аби мати змогу збивати російські ракети, які летять у бік Польщі, 37,6% респондентів відповіли "однозначно так", а 31,7% – "скоріше так". При цьому протилежну думку висловили 17,6% респондентів. Зокрема, 9,1% відповіли на це запитання "безумовно ні", а 8,5% – "скоріше ні". Натомість 13,1% не визначилися з цього приводу.

"Це питання виникло у дебатах між експертами та колишніми офіцерами Війська польського, коли наприкінці грудня російська ракета перетнула кордон, пролетіла біля Грубешіва і впала біля кордону", - нагадує видання.

Відносини України з Польщею - останні новини

Польща оновлює допомогу для України. Від початку повномасштабної війни сусідня країна надала Києву озброєння і техніки на суму майже 3 з половиною мільярди доларів. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, йдеться про сотні танків, літаків, гелікоптери, системи ППО, зенітно-ракетні комплекси, БМП та БТРи.

Також УНІАН повідомляв, що польські фермери анонсували нову блокаду кордону з Україною.

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