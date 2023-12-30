МЗС Польщі викликало російського посла "на килим", щоб вручити йому ноту протесту.

У Польщі пригрозили Росії, що повторення випадку із порушенням її повітряного простору спричинить більш жорстку реакцію, ніж зараз. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах РФ Андреєм Ордашем, повідомляє WPolityce.pl.

Зазначається, що МЗС Польщі викликало російського посла "на килим", щоб вручити йому ноту протесту. У ній Польща вимагає від Росії пояснити інцидент, пов'язаний з порушенням крилатою ракетою повітряного простору країни.

За словами заступника голови польського МЗС, на зустрічі він чітко дав зрозуміти, що "повторення таких спроб викличе жорсткішу реакцію з боку Республіки Польща, оскільки це є випробуванням нашої ефективності та нашого підходу до оборони".

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"Я можу запевнити вас, що ми можемо швидко й ефективно відреагувати, якщо це повториться. Я сказав тимчасовому повіреному, щоб він припинив випробовувати кордони нашої держави", – додав він.

Бартошевський уточнив, що в подальшому, якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита".

"Ми маємо добре підготовлену армію, чудових командирів і чудового міністра національної оборони, і ми зробимо все, щоб у 2024 році безпека Польщі була значно підвищена", – запевнив посадовець.

Проліт російської ракети у Польщі

Як відомо, цієї ночі російські загарбники здійснили масований обстріл України, використавши безпілотні літальні апарати та ракети різних типів.

У низці міст пролунали вибухи, фіксували попадання в житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. За останніми даними, загинули 30 людей, ще понад 160 отримали поранення.

У Польщі, коментуючи атаку, заявили, що в їх повітряний простір увійшов непізнаний об'єкт. За даними ЗМІ, мова може йти про крилату ракету X- 22 або Х-101.

У НАТО, коментуючи подію, зазначили, що "стежать за ситуацією та зберігають пильність".

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