У Кремлі цю інформацію вже назвали фейком.

Росія використовує ультраправих і ультралівих німецьких політиків, щоб зупинити допомогу Україні у війні проти РФ.

Про це пише The Washington Post з посиланням на нібито російські документи. Як дізналася Європейська розвідувальна служба, офіційні особи Кремля зустрічалися з російськими політтехнологами і наказали створити антивоєнні настрої в Європі для ослаблення підтримки України.

Цей "план" нібито запрацював ще у вересні 2022 року. В отриманих розвідниками документах немає матеріалів, які підтвердили б спілкування між російськими стратегами і будь-якими їх союзниками в Німеччині.

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Як зазначається, для досягнення своїх цілей РФ використовувала представників радикальних партій Die Linke і AfD. Кремль планував "об'єднати дві німецькі фракції з давньою проросійською позицією".

За даними видання, 25 лютого 2023 року депутат Бундестагу від Радикальної проросійської Die Linke Сахра Вагенкнехт очолила тринадцятитисячний "протест" у Берліні. Тоді мітингувальники зажадали зупинити поставки зброї в Україну, зокрема, танків. На протесті були присутні також представники AfD.

Згідно з документами, перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко віддав наказ створити з Німеччини "центр" зусиль РФ з підриву підтримки України. У РФ вже відповіли на ці заяви.

"Це на сто відсотків фейк. Ми ніколи до цього не втручалися [у внутрішні справи інших країн], а зараз у нас насправді немає часу на це", - стверджує прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Російські спецслужби в Європі

Як раніше повідомляв УНІАН, російські спецслужби створили агентурну мережу в країнах Європи, зокрема Німеччини, де збирали інформацію про озброєння, яке готується для постачання Україні, і навчанні українських військових.

Російські спецслужби використовують платформи для знайомств, такі, як популярний в світі додаток Tinder, з метою шпигунства за військовими та політиками в Німеччині або їх вербування.

Крім цього, співробітники КДБ вербували як шпигунів молодих чоловіків і жінок. Вибирали переважно жителів бідних регіонів. У секретній установі КДБ в Росії їх вчили знайомитися з іноземцями в громадських місцях.

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