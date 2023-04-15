Дані, які збираються, стосуються як самої Німеччини, так і інформації про ситуацію в Україні.

Російські спецслужби використовують платформи для знайомств, такі, як популярний в світі додаток Tinder, з метою шпигунства за військовими та політиками в Німеччині або їхнього вербування.

Як пише видання WELT AM SONNTAG, росіяни шукають у Tinder профілі політиків або співробітників Бундесверу з метою отримати корисну інформацію шляхом побудови любовних відносин.

"Російські шпигунки починають спілкування і призначають побачення політикам і співробітникам Бундесверу в Tinder", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зібрані дані стосуються як самої Німеччини, так і інформації про ситуацію в Україні. Як повідомляє WELT, про цю проблему було оголошено на нараді в Німеччині, у якій взяли участь військові ряду країн НАТО.

"Співробітники інших спецслужб (наприклад, Росії) використовують соціальні мережі для встановлення контактів з військовими Бундесверу, щоб спробувати вивідати інформацію або, при необхідності, завербувати їх", - заявили в службі військової контррозвідки Німеччини у відповідь на запит WELT.

Російські шпигуни в Європі

Як повідомляв УНІАН, раніше невідомі особи, імовірно, намагалися шпигувати за допомогою безпілотників за тренувальним полігоном Бундесверу "Вільдфлекен", де українські військові навчаються на бронеавтомобілях Dingo.

До цього вже повідомлялося, що російські спецслужби створили агентурну мережу в країнах Європи, зокрема Німеччини, де збирали інформацію про озброєння, яке готується для постачання Україні, і навчання українських військових.

Нещодавно стало відомо, що влада Словенії затримала подружню пару, яка з двома дітьми переїхала в цю країну з Аргентини. З'ясувалося, що ці псевдоаргентинці насправді є шпигунами російської Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

Вас також можуть зацікавити новини: