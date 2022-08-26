Вони відстежували дані з мобільних телефонів і застосовували маленькі дрони.

Коли українські бійці проходили навчання в Німеччині, російські шпигуни стежили за ними. Вони намагалися зчитувати дані з мобільних пристроїв солдатів ЗСУ і запускали міні-дрони для спостереження за місцевістю.

Про це стало відомо з об'ємного матеріалу видання Spiegel про шпигунів на території ФРН.

Журналісти з посиланням на німецьку військову контррозвідку повідомили, що під час тренувань українських бійців біля військових об'єктів в Ідар-Оберштайні і Графенвері з'являлися підозрілі автомобілі. За даними джерел порталу, це були російські шпигуни. Вони намагалися зчитувати дані з мобільних телефонів солдатів ЗСУ.

Над базами, де США і ФРН спільно навчали українських захисників, також були помічені міні-дрони. Безпілотники швидко зникали, якщо потрапляли в поле зору.

Офіційні особи вважають, що Росія може організувати диверсії в Німеччині з метою запобігти постачанню озброєння Україні. Шпигуни РФ, наприклад, здатні забезпечити терористів вибухівкою або організувати теракти під хибним прапором.

Нагадаємо, українські військові почали тренування з гаубицями Panzerhaubitze 2000 у ФРН ще в першій половині травня. Зараз Німеччина продовжує навчати солдатів ЗСУ. Нещодавно їх відвідав канцлер Олаф Шольц і пообіцяв посилити підтримку.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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