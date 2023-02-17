За останній рік Захід провів велику роботу з самоочищення від російської агентури.

За останній рік країни Заходу значно послабили російську шпигунську мережу в Європі, що стало несподіванкою для Кремля. Про це пише The Washington Post.

"Протягом останнього року, коли західні уряди нарощували поставки зброї в Україну і вводили економічні санкції проти Москви, американські та європейські Служби безпеки проводили паралельну, але менш помітну кампанію по руйнуванню російських шпигунських мереж", – зазначає видання.

У січні був заарештований російський шпигун у Німеччині Артур Еллер, що стало "останнім залпом у тіньовій війні проти російських спецслужб". Цьому передували численні затримання російських агентів у Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії, а також масова висилка російських шпигунів, які мають дипломатичний статус при посольствах РФ.

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Американські та європейські чиновники з питань безпеки зазначають, що шпигунська мережа РФ зазнала найзначніших втрат з часів "Холодної війни", хоча досі зберігає значний потенціал.

"Масштаби кампанії, мабуть, застали Росію зненацька, послабивши її здатність проводити операції. (...) Якщо так, то це може поповнити список наслідків, які не зміг передбачити президент Росії Володимир Путін – колишній офіцер КДБ у Східній Німеччині – коли віддавав наказ про вторгнення в Україну", – пише видання.

Експерти відзначили, що можливості РФ із здійснення впливу в Європі і збору інформації про постачання зброї в Україну виявилися сильно ослаблені. Зараз Росія намагається компенсувати ці втрати, більше покладаючись на кібершпигунство, і засилаючи на захід нових шпигунів під виглядом біженців.

"Але ці новоприбулі будуть позбавлені захисту і переваг роботи російських посольств і їм може не вистачати досвіду, джерел і підготовки тих, хто був оголошений персоною нон грата", – зазначає видання.

Ознакою відчаю Москви стали її спроби відправити своїх шпигунів, висланих з однієї європейської столиці, назад в іншу, сподіваючись на брак координації між європейцями.

Російські шпигуни на Заході

За даними ГУР МОУ, російська шпигунська мережа продовжує активно працювати в країнах Європи. У пріорітеті інформаційно-пропагандистські операції. Зокрема росіяни намагаються вплинути на окремих авторитетних людей в Європі.

Відомо, що російські агенти виконують терористичні акції в Європі на замовлення Кремля. Розсилка листів з бомбами в Іспанії наприкінці минулого року - якраз такий випадок.

При цьому росіяни не соромляться влаштовувати показові шпигунські акції. Наприклад, російський військовий корабель кілька тижнів чергував біля Гавайських островів, де розташована головна військово-морська база Тихоокеанського флоту США.

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