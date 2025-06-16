Водночас прем'єр-міністр Словаччини наголосив, що не уявляє Україну в НАТО.

Членство України в Європейському Союзі принесе Словаччині більше можливостей, ніж негативу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо після зустрічі з віцепрем'єр- міністром Словаччини Петером Кмецем, цитує Denník N.

Зокрема Фіцо вчергове запропонував провести спільне засідання урядів, про яке говорив у квітні. Раніше така зустріч між Україною та Словаччиною відбулася у жовтні 2024 року в Ужгороді, а до цього у Михайлівцях. Тоді прем'єр-міністр країни вже висловлював зацікавленість у спільному засіданні в квітні 2025 року, однак воно не відбулося.

Водночас Фіцо наголосив, що підтримує членство України в ЄС, але не може уявити вступ країни в НАТО. За його словами, Україна має бути "максимально готовою".

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"Офіс віцепрем'єр-міністра Кмеца (Hlas) в аналізі рекомендував підтримати вступ України до ЄС. Він не розраховує, що Словаччина стане чистим платником до бюджету ЄС, хоча держава втратить деякі єврофонди. Однак це компенсується економічним зростанням", - підкреслили в Denník N.

Вступ України до ЄС - останні новини

Раніше новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що наразі проти вступу України до ЄС. За його словами, Київ має розуміти, що інші країни, такі як Польща, Угорщина тощо мають свої власні інтереси щодо цього питання.

"Такими інтересами Польщі є, наприклад, ексгумація жертв Волині. Під час кампанії я не погоджувався і як президент не погоджуватимуся на несправедливу конкуренцію з Україною щодо польського сільського господарства чи логістичного сектору. У цих питаннях ми маємо дійти компромісу та консенсусу. Я розглядаю Україну як країну, яка, хоча і дуже сміливо захищається від Російської Федерації, але повинна поважати інтереси інших країн, які, до речі, підтримують Україну", - пояснив політик.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав лякати угорців війною і мафією через можливий вступ України до ЄС. За його словами, членство нашої держави в ЄС є найбільшою загрозою для його країни.

"Українців не хвилює, що вони принесуть війну до ЄС, розорять фермерів та перетворять нас на ворота для української мафії, але нас, угорців, це хвилює!" - сказав Орбан.

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