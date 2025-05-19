Членство України в Євросоюзі Орбан назвав найбільшою загрозою для Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що членство України в Європейському Союзі є найбільшою загрозою для його країни. Це прозвучало на заході партії "Фідес", яку він очолює, пише інформаційне агентство Угорщини MTI.

За словами Орбана, Угорщина перебуває під атакою бюрократів у Брюсселі "на чолі із Соросом".

"Вони хотіли перетворити Угорщину на країну мігрантів, перевиховати наших дітей своїми гендерними активістами, скасувати 13-ту пенсію та встановити жахливі ціни на комунальні послуги, а також заволодіти та відібрати гроші угорців в Угорщині", – зазначив він, додавши, що зараз ситуація ще складніша, "бо до цього долучилися й українці".

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Орбан сказав, що сьогодні членство України в ЄС є найбільшою небезпекою для Угорщини, мовляв, Україна зруйнована, "українці не можуть стояти на ногах", "їм потрібні чужі гроші", і тому вони хочуть негайно і будь-якою ціною вступити до Єврсоюзу.

"Українців не хвилює, що вони принесуть війну до ЄС, розорять фермерів та перетворять нас на ворота для української мафії, але нас, угорців, це хвилює!" - підкреслив він.

Він також заявив, що членство України в ЄС може бути й вигідним для Заходу, але шкідливим для Угорщини.

"Вони отримують каву, а ми - гущу", – сказав він і додав, що українці тут, по сусідству, "штурмуватимуть наші кордони, вони займатимуть наші робочі місця, вони забиратимуть там наші гроші".

Орбан пообіцяв, що Угорщина буде чинити цьому опір, адже, за його словами, було б "найбільшим нещастям", якби Брюссель та Україна взяли під контроль його країну, перетворили її на колонію та пограбували угорські сім'ї.

Він упевнений, що "правда на боці угорців", але, каже, цього недостатньо, мовляв, за правдою має стояти сила:

"Якби цього було достатньо, ми б не втратили дві третини нашої країни".

Орбан нагадав, що угорцям уже вдавалося кілька разів перемагати, і навів як приклади "міграційну битву", що зробила Угорщину "країною, вільною від мігрантів", і битву за майбутнє дітей, у якій вони захищали право батьків вирішувати питання виховання своїх дітей та придушували "неприродні погляди та моди".

Орбан виступає проти вступу України до ЄС

Як повідомляв раніше УНІАН, у квітні в Угорщині провели референдум, на якому угорці висловлювали своє ставлення до вступу України до ЄС. Орбан заявляв, що проголосував проти членства України в Євросоюзі і закликав інших так голосувати, "щоб не зруйнувати угорську економіку".

Президент України Володимир Зеленський різко звернувся до Орбана з цього приводу. Він заявив, що 70% громадян Угорщини виступають за вступ нашої держави до Європейського Союзу. За його словами, водночас проти цього виступає прем'єр-міністр, який не підтримує відкриття переговорних кластерів. Зеленський звинуватив Орбана у тому, що той готував опитування, де люди нібито виступають проти вступу України до блоку. Президент України вважає, що Орбан це робить для власних політичних цілей.

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