Прем’єр-міністр Словаччини наполягає, щоб було вирішено питання з постачанням російського газу.

Голосування щодо чергового пакету санкцій проти Росії має бути відкладено, поки не буде вирішено питання з постачанням російського газу, заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Про це пише Denník N.

За його словами, він доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару попросити відкласти голосування щодо пакету санкцій на саміті в середу.

"Ми хочемо попросити, щоб ми зараз не обговорювали санкції, а спочатку обговорили цю тему", - цитує видання Фіцо.

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Він зазначив, що Словаччина хоче мати гарантії того, що в неї буде достатньо газу і що ціни для домогосподарств суттєво не зростуть.

"Словаччина не має причин страждати через Україну", - додав прем’єр-міністр.

18-й пакет санкцій проти РФ і позиція Словаччини

Як повідомляв раніше УНІАН, Євросоюз може схвалити 18-й пакет санкцій проти РФ вже наступного тижня. За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, попри опір Братислави, переговори щодо санкцій почнуться в комітеті постійних представників країн ЄС у Брюсселі. Також Мерц подякував, що Єврокомісія ініціювала пропозиції щодо 18-го пакету санкцій.

Тим часом Словаччина обіцяла зірвати голосування за нові санкції проти РФ. Фіцо заявив, що залучитися підтримкою Братислави можна лише за умови надання їй практичного вирішення проблем, які виникнуть у разі припинення постачання російських ресурсів.

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