За словами політика, Польща має свої інтереси щодо цього питання.

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що наразі він проти вступу України до Європейського Союзу. Про це він сказав в інтерв'ю Mandiner.hu, відповідаючи на запитання про те, як він ставиться до закликів щодо прискореного вступу нашої держави до ЄС.

"На цей момент я проти вступу України до Європейського Союзу. Я знаю, що ми, польська держава, маємо підтримувати Україну з стратегічної та геополітичної точки зору. Найбільшою загрозою для мене як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону, є Російська Федерація. Це постімперська, неокомуністична держава, на чолі якої стоїть Володимир Путін, військовий злочинець. Я дуже критично ставлюся до Російської Федерації, де, до речі, мене, як голову Інституту національної пам'яті, переслідують. Мені загрожує п'ять років табору для військовополонених", - зауважив політик.

За його словами, з одного боку Польща має підтримувати Україну у конфлікті з РФ, однак Київ має розуміти, що інші країни, такі як Польща, Угорщина тощо мають свої власні інтереси.

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"Такими інтересами Польщі є, наприклад, ексгумація жертв Волині. Під час кампанії я не погоджувався і як президент не погоджуватимуся на несправедливу конкуренцію з Україною щодо польського сільського господарства чи логістичного сектору. У цих питаннях ми маємо дійти компромісу та консенсусу. Я розглядаю Україну як країну, яка, хоча і дуже сміливо захищається від Російської Федерації, але повинна поважати інтереси інших країн, які, до речі, підтримують Україну", - підкреслив Навроцький.

Президент Польщі додав, що його країна відіграла значну роль у підтримці України завдяки президенту Анджею Дуді та польським громадянам. Тому, на думку Навроцького, це означає, що Польща також має право на свої інтереси.

Кароль Навроцький - що відомо

Як писав УНІАН, на початку червня на виборах президента Польщі переміг Кароль Навроцький, який обіцяв не пускати Україну до НАТО. Також відомо, що президент є консервативним істориком, підтриманий опозиційною партією "Право і справедливість", виступає за традиційні цінності та обмеження впливу ЄС.

Навроцький переміг на виборах Рафала Тшасковського, який є ліберальним мером Варшави, представником правлячої коаліції "Громадянська платформа", прихильник європейської інтеграції, реформ судової системи та підтримки прав ЛГБТ+.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше відреагував на готовність Навроцького блокувати вступ України до НАТО. За його словами, саме заборони вступу України до Альянсу вимагає російський диктатор Володимир Путін, який наступною вимогою висуне капітуляцію України.

"Перша і найважливіша вимога Путіна до України та Заходу – заборона вступу України до НАТО. Навроцький щойно добровільно підписав цю вимогу. Наступною буде капітуляція та розділ України. Він також підпише. Смертельно небезпечно для Польщі", - попередив польський прем’єр-міністр.

Своєю чергою після своєї перемоги Кароль Навроцький відповів Зеленському про майбутнє партнерство України і Польщі. Він нагадав, що "Польща була найрішучішим прихильником України" проти російської агресії.

"Жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми, і я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом", - написав політик.

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