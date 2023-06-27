Також повстання Пригожина продемонструвало відсутність консенсусу на Заході щодо того, як буде виглядати перемога України і як вона може вплинути на Росію.

Після спроби Євгена Пригожина підняти повстання в Росії країни G7 занепокоїлися щодо того, як ослаблення контролю Володимира Путіна над силами безпеки і збройними силами може вплинути на стабільність держави, а також на ризики для ядерних запасів РФ.

Як повідомили Financial Times проінформовані джерела, дискусії між чиновниками G7 на вихідних включали потенційну перспективу отримання ПВК "Вагнер" контролю над ядерною зброєю.

Як зазначає видання, дипломати також заявили, що тривога з приводу можливих негативних наслідків повстання проти путінського режиму оголила відсутність консенсусу на Заході щодо кінцевої мети підтримки України в боротьбі з російською агресією.

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"[Події вихідних] ясно показали, що у нас немає згоди щодо того, що станеться, якщо Україна виграє цю війну, і що буде робити Росія", — сказав на умовах анонімності західний чиновник.

Зокрема, деякі західні країни обговорювали необхідність того, щоб Україна не скористалася ситуацією, що склалася, наприклад, для нападу на російську територію з метою посилення нестабільності.

Також, хоча союзники хочуть, щоб Україна виграла війну, немає чіткої позиції щодо того, як буде виглядати ця перемога і як вона може вплинути на Росію, хоча широко визнано, що катастрофічна поразка російської армії зруйнує путінський режим.

У Конгресі деякі прихильники відправки в Україну більш ефективних систем озброєнь, таких як артилерія дальнього радіусу дії ATACMS, заявили, що, на їхню думку, повстання "Вагнера" може перешкодити зусиллям на переконання адміністрації Байдена, яка побоюється дестабілізації Росії.

Кріс Мерфі, сенатор-демократ у сенатському комітеті з міжнародних відносин, заявив FT, що не зацікавлений у "громадянській війні в Росії". "Ви не хочете політичного або військового хаосу всередині країни, що володіє величезним ядерним арсеналом", - зазначив він.

Заколот Пригожина і ядерна загроза з боку Росії

Під час збройного заколоту ПВК "Вагнер" у ЗМІ пройшла інформація, що найманці Пригожина можуть захопити склади з ядерною зброєю у Воронезькій області. На щастя, інформація не підтвердилася.

У Держдепартаменті США, коментуючи заколот, відзначали, що не бачили змін в ядерній позиції Росії.

Водночас, ЗМІ повідомляли, що США проінструктували своїх дипломатів не коментувати збройний заколот Пригожина. Це було зроблено для того, щоб жоден американський дипломат не сказав нічого, що могло б створити враження, що США якимось чином причетні до кризи і привести до ескалації.

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