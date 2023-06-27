Там підкреслили, що де б не з'являлись "вагнерівці", вони несуть з собою "смерть і руйнування".

США хотіли б, щоб російська ПВК "Вагнер" припинила своє існування. Таку заяву зробив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Ми були б раді, якби "Вагнера" більше не існувало", – сказав він і додав, що "вангерівці", де б вони не з'являлись, несуть "смерть і руйнування".

"Вони видобувають ресурси, порушують права людини. Тому ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт із силами "Вагнера" через згубні наслідки, особливо, для народу", – висловився Міллер.

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Він додав, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб притягнути до відповідальності як "вагнерівців", так і їхніх наступників.

Санкції проти ПВК "Вагнер"

У січні цього року Мінфін США запровадив санкції проти ПВК "Вагнер" та низки російських посадовців, повʼязаних із компанією.

А 27 лютого Україна запровадила санкції проти причетних до ПВК "Вагнер". У квітні аналогічний крок зробив і ЄС.

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