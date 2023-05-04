В результаті агресії Росії, вона була виключена або вийшла зі складу ряду європейських інститутів.

Історично Росія домінувала в Європі протягом століть, але початок війни проти України призвів до відходу Росії з європейської сцени.

Як пишуть аналітики Wilson Center, Росія зажадала, щоб НАТО згорнула свої кордони до рівня, що існував після холодної війни, і щоб Україна ніколи не стала її членом. Обидві ці вимоги були відкинуті і з'явилися чітким знаком того, що Росія не бажає вести будь-якої предметний діалог із Заходом.

В результаті агресії Росії, вона була виключена або вийшла зі складу ряду європейських інститутів, включаючи Раду Європи, ОЕСР і європейську мережу національних інститутів з прав людини. Заявка Росії на вступ до ОЕСР була припинена, а експорт газу до Європи впав нижче рівня брежнєвської епохи 1970-х років.

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Вони відзначають, що Європа очолює рух за притягнення Росії до відповідальності за акти агресії і військові злочини, скоєні на Україні, і пропонує ЄС створити міжнародний трибунал, оскільки інші інститути не можуть цього зробити через вето Росії в Раді Безпеки ООН. Поточна стратегія Путіна зводиться до однієї всепоглинаючої мети, а саме: зробити так, щоб Україна не стала повноправним членом ЄС або НАТО. Путін активно прагне зберегти ізоляцію Росії, пропагуючи політику імпортозаміщення і більшої євразійської інтеграції. Незважаючи на втрату свого найприбутковішого ринку, Путін підкреслює нові можливості для російської промисловості, коли західні компанії покинули російський ринок.

Аналітики звертають увагу, що тим часом, в Думі обговорюється новий закон, який введе обов'язковий університетський курс з основ російської державності, що підкреслює патріотизм, історичний статус країни як окремої цивілізації і цивілізований характер російської державності. Зміцнення Путіним ізоляції Росії являє собою пряму загрозу всьому, за що виступає і чого досягла сучасна Європа: економічної інтеграції, вільному пересуванню народів і територіальної цілісності.

Відносини РФ і Європи - останні новини

Росія зменшила заявку на прокачування газу до Європи через Україну 29 квітня до 37 мільйонів кубометрів на добу через газовимірювальну станцію "Суджа" при нульовому обсязі через ГВС "Сохрановка".

Російська нафта продовжує надходити на ринок Європи, але вже у вигляді готових нафтопродуктів, виготовлених на індійських НПЗ.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, агресор продовжує активно заробляти на торгівлі золотом.