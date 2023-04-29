Прокачування газу зменшено до 37 мільйонів кубометрів на добу.

Росія зменшила заявку на прокачування газу в Європу через Україну 29 квітня до 37 мільйонів кубометрів на добу через газовимірювальну станцію "Суджа" при нульовому обсязі через ГВС "Сохрановка".

Як повідомляє Оператор ГТС України, днем раніше заявка була на рівні 42,4 мільйона кубометрів на добу.

Війна в Україні та транзит газу

У грудні 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

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У грудні 2022 року з'явилася інформація про те, що Путін може зупинити транзит газу у будь-який момент.

Станом на січень 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму. У порівнянні з 2021 роком обсяги транзиту російського газу впали в два рази.

25 березня 2023 року "Газпром" скоротив транзит газу до Європи через Україну на 15% до 36,2 млн куб. м. 24 березня 2023 року через газовимірювальну станцію "Суджа" було подано 42,5 млн куб. м.

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