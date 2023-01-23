Поставки зброї в Україну вже значно спустошили військові арсенали США.

Військова промисловість США не готова до тривалої повномасштабної війни проти Китаю. На це вказує досвід російського вторгнення в Україну, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що Америка надала Україні вагому допомогу в найбільшій європейській війні з часів Другої світової. Однак тривалий конфлікт показав, що існує "стратегічна небезпека" критичного скорочення існуючих запасів зброї в США через неготовність оборонних компаній швидко поповнювати арсенали.

Газета посилається на дослідження, опубліковане Сетом Джонсом – старшим віце-президентом Центру стратегічних та міжнародних досліджень, розташованого у Вашингтоні.

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В інтерв'ю виданню аналітик зазначив, що зараз американська військова промисловість працює в режимі мирного часу. За оцінками високопоставлених американських військових і чиновників, на думку яких посилається Джонс, у разі потенційного конфлікту з Китаєм у армії США швидко закінчаться боєприпаси.

"Потенційний конфлікт з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні буде відрізнятися від в основному сухопутної війни, що відбувається в Україні, але, тим не менш, США буде потрібно використовувати великі обсяги зброї", – пише видання.

Через проблеми з промисловою базою, спричинені застарілими процедурами укладення військових контрактів і "млявою бюрократією", США буде "надзвичайно важко підтримувати затяжний конфлікт", вважає аналітик.

В якості наочного показника цієї проблеми Джонс наводить поставки в Україну ручних протитанкових комплексів Javelin. За його даними, з серпня минулого року ЗСУ отримали таку кількість цих ПТРК, яку американська промисловість виробляє за 7 років.

Переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger були поставлені Україні в тих обсягах, які дорівнюють їх експортним поставкам в інші країни за останні 20 років. Передавши Україні понад мільйон снарядів калібру 155 мм, США скоротили до "низького" рівня власні запаси цих боєприпасів.

Ситуація з гаубицями та протиартилерійськими радарами аналогічна, каже аналітик.

Джонс припустив, що Америці буде потрібно до двох років, щоб розгорнути масштабне виробництво зброї, якщо виникне така необхідність. Тим часом розрахунки показують, що в разі війни з Китаєм далекобійні високоточні боєприпаси у США закінчаться менш ніж за тиждень.

Джонс рекомендує уряду США переглянути свої загальні потреби в боєприпасах і створити їх стратегічний запас.

Поставки американської зброї в Україну

США стали основним постачальником зброї Україні після початку повномасштабного російського вторгнення. В даний час Пентагон передає Україні боєприпаси зі складів в Ізраїлі та Південній Кореї, щоб не послаблювати свої війська вдома.

Американські військові визнають, що війна в Україні дала багато корисної інформації про те, як виглядає сучасна повномасштабна війна між двома промислово розвиненими державами.

Тим часом аналітики вважають, що в разі нападу Китаю на Тайвань загинуть тисячі китайських, американських, тайванських і японських солдатів, сам острів буде зруйнований, хоча Китаю він навряд чи дістанеться в результаті.

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