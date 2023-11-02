Закон вступає в силу з моменту офіційного опублікування.

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про скасування ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Документ вже опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Там зазначено, що закон вступає в силу з моменту офіційного опублікування.

Що таке ДВЗЯВ

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань прийнятий в 1996 році Генасамблеєю ООН. Документ тоді серед інших ратифікувала і Росія. Однак США та Китай цього не зробили.

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Саме непідписання цього Договору головними суперниками РФ і стало приводом для Путіна скасувати ратифікацію. 5 жовтня він заявив, що ця ситуація дає владі РФ можливість відкликати ратифікацію.

18 жовтня держдума РФ прийняла відповідний закон, а 25 жовтня його схвалила Рада Федерації.

Ядерні погрози Путіна

В кінці жовтня Володимир Путін провів тренування сил стратегічного стримування. На навчаннях відпрацьовували "нанесення масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника".

При цьому, як зазначили західні ЗМІ, Путін останнім часом дещо пом'якшив риторику щодо використання ядерної зброї, замість цього шукає інші способи використання свого атомного арсеналу для створення загрози заходу.

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