В'ячеслав Володін звинуватив США в "безвідповідальному ставленні до глобальної безпеки".

Росія відкликає ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань через "безвідповідальне ставлення" США до питань глобальної безпеки.

"В інтересах забезпечення безпеки нашої країни ми відкликаємо ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", - цитує Reuters заяву спікера Держдуми В'ячеслава Володіна перед дебатами і парламентським голосуванням з питання про відкликання ратифікації.

За його словами, якщо Росія ратифікувала договір 1996 року в 2000 році, то Вашингтон не ратифікував його через своє "безвідповідальне ставлення до питань глобальної безпеки".

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"Російська Федерація зробить все, щоб захистити своїх громадян і зберегти глобальний стратегічний паритет", - заявив спікер Держдуми РФ.

Попри те, що Росія відкликає ратифікацію, вона залишається її учасником і буде продовжувати співпрацювати з організацією по забороні випробувань і глобальною системою моніторингу, яка сповіщає світ про будь-якому ядерному випробуванні.

Відмова від ратифікації Договору про заборону ядерних випробувань - що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив 5 жовтня, що він не готовий сказати, чи слід Росії відновити ядерні випробування, після того як деякі російські експерти і законодавці закликали випробувати ядерну бомбу як попередження заходу.

При цьому аналтики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати США і їх союзників тиснути на Україну, щоб почати переговори.

Пострадянська Росія ніколи не проводила ядерних випробувань. Радянський Союз востаннє проводив випробування в 1990 році, а США - в 1992 році

За даними ООН, за п'ять десятиліть з 1945 року до підписання Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯІ) в 1996 році було проведено понад 2 тисячі ядерних випробувань, з них 1032 - США та 715 - Радянським Союзом.

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