Випуск суверенних боргових зобов'язань РФ в іноземній валюті, що готується, покликаний закрити дірки в держбюджеті країни-агресорки.

Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, яких вона вважає "дружніми".

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки. Як зазначається, нещодавно прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив про те, що перехід до випуску частини суверенних боргових зобов'язань Росії в іноземній валюті "знаходиться в стадії розробки".

"Як тільки розробка буде завершена, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг Росії і, таким чином, профінансувати деякі з майбутніх дефіцитів російського бюджету. Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії в Україну", - кажуть у розвідці Британії.

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Відзначається, що основними суб'єктами, які купують російський державний борг, в останні місяці були російські банки. Однак у британській розвідці вважають малоймовірною їхню здатність повністю фінансувати очікуваний майбутній бюджетний дефіцит.

"Російські офіційні особи, імовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один із способів закрити дірки в російських фінансах, оскільки вони планують затяжну війну в Україні. Проте, залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці заходи", - йдеться в повідомленні.

Держбюджет Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, дефіцит федерального бюджету Росії збільшився до рекордного рівня в 3,9 трлн рублів (56 млрд доларів) у грудні 2022 року через падіння доходів на тлі обмежень на експорт нафти та зростання витрат на вторгнення в Україну. Дефіцит бюджету РФ за весь 2022 рік склав близько 3,3 трлн рублів, що призвело до скорочення профіциту за 11 місяців року.

За прогнозами Bloomberg Economics, цього року державний бюджет Росії зіткнеться з дефіцитом у розмірі 2% від ВВП. Щоб покрити нестачу коштів, Кремль ввів "податок на виїзд" для іноземних компаній, які хочуть піти з країни. Зокрема, Москва надає іноземним компаніям можливість вийти з Росії за певну плату до державного бюджету.

Згідно з переглянутими правилами, введеними в березні, для отримання схвалення владою РФ будь-яких угод, необхідно зробити внесок до російського бюджету в розмірі не менше 10% від дисконтованої ринкової вартості активів. Ця сума зростає до 10% від повної ринкової вартості, якщо продавець дисконтує вартість активу на 90% або більше.

Щоб перешкодити втечі іноземного бізнесу з країни, рік тому воєнний злочинець Володимир Путін заборонив іноземним компаніям продавати свої активи в Росії без дозволу спеціальної урядової комісії. А раніше в грудні в РФ ввели правило, що іноземні компанії зобов'язані продавати свої активи зі знижкою не менше 50% від ринкової вартості.

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