Операції з продажу іноземних активів тепер вимагають відрахувань до держбюджету РФ, щоб підвищити його доходи в умовах дефіциту в 2% ВВП.

Кремль надає іноземним компаніям можливість вийти з Росії за певну плату, щоб допомогти підтримати державний бюджет в умовах різкого збільшення видатків воєнного часу.

Іноземний бізнес, який бажає продати свої російські активи в Росії, тепер стикається з обов'язковим внеском до бюджету, навіть якщо продасть їх за символічну суму або навіть за нуль. Про це пише Bloomberg.

Згідно з переглянутими правилами, введеними в березні, для отримання схвалення владою РФ будь-яких угод, необхідно зробити внесок до бюджету в розмірі не менше 10% від дисконтованої ринкової вартості активів. Ця сума зростає до 10% від повної ринкової вартості, якщо продавець дисконтує вартість активу на 90% або більше.

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Як зазначає Bloomberg, таким чином уряд РФ зміщує акцент на затикання дірок у держбюджеті на тлі падіння доходів від продажу енергоносіїв.

За словами джерел Bloomberg, на практиці місцеві покупці активів покривають витрати на бюджетні виплати в рамках будь-якої угоди з іноземними компаніями. Ця вимога є чутливою для міжнародних компаній, які прагнуть уникнути будь-яких підозр у тому, що вони можуть робити свій внесок у військову казну РФ, і які хочуть залишити країну-агресора у відповідь на вторгнення в Україну.

США попередили американські компанії, що беруть участь у договорах купівлі-продажу, які "передбачають сплату такого "податку на виїзд"", що їм необхідно отримати спеціальну ліцензію від управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів для дотримання положень про санкції проти Росії.

"Nokian Tyres не виплачувала і не виплачуватиме будь-які компенсації російській державі у зв'язку з виїздом з РФ. Відповідальність за будь-які можливі податки лежить на покупцях", - заявив представник компанії, яка залишила російський ринок.

За прогнозами, цього року державний бюджет Росії зіткнеться з дефіцитом у розмірі 2% від ВВП. Якщо обсяг продажу активів іноземними компаніями наблизиться до торішнього показника в $15-20 млрд, то в 2023 році, за новими правилами, держава-терорист Росія зможе зібрати додатково $1,4-1,9 млрд, вважають у Bloomberg Economics.

Вихід іноземних компаній з РФ

Як повідомляв УНІАН, рік тому розшукуваний за військові злочини Володимир Путін заборонив іноземним компаніям продавати свої активи в Росії без дозволу спеціальної урядової комісії. Цей крок керівництвом країни-агресора був зроблений у відповідь на міжнародні санкції через розв'язану війну проти України. Росія прагнула перешкодити втечі іноземного бізнесу з країни.

Згідно з правилами, введеними в РФ в грудні, іноземні компанії зобов'язані продавати свої активи зі знижкою не менше 50% від ринкової вартості.

Усього за минулий рік було укладено 109 таких угод - із російського ринку пішли компанії з таких країн, як США, Фінляндія, Чехія, Франція, Німеччина, Кіпр і Швеція, свідчать дані російського агентства AK&M. Поки що в цьому році угоди включали продаж норвезької Wenaas Hotel Russia групі "Система" за 200 млн євро, продаж 11 заводів Henkel і російських підприємств Nokian Tyres.

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