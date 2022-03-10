Росіяни хочуть фактично конфіскувати іноземні активи.

У Держдумі РФ схвалили ініціативу "Єдиної Росії" про можливий продаж іноземних компаній і навіть їхню націоналізацію, якщо бізнес покидатиме російський ринок або "виникне ризик необґрунтованої ліквідації" через санкції.

Про це пише пропагандистське видання Коммерсант.

Для компаній, у яких понад 25% частки належить іноземним юридичним особам, пропонується запроваджувати "зовнішнє управління" з подальшим продажем активів на торгах, а у разі їхнього провалу – передачі активів на баланс РФ.

"Зовнішнє управління" запроваджуватимуть у компаніях, керівництво яких покинуло межі РФ після початку вторгнення російських військ в Україну.

Таким чином, російська влада хоче "призупинити" масову втечу іноземного бізнесу і "зберегти робочі місця".

Білий дім уже заявив, що США вживатимуть заходи у випадку, якщо справа дійде до конфіскації активів у Росії.

Видання пише, що через санкції у зв’язку з агресією РФ проти України державу покинули вже понад 300 іноземних компаній, дехто пообіцяв тимчасово зберегти робочі місця і зарплати співробітникам.

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