Витрати агресора за рік зросли більш ніж на третину в порівнянні з довоєнними прогнозами.

Дефіцит федерального бюджету Росії збільшився до рекордного рівня в грудні через падіння доходів на тлі обмежень на експорт нафти і зростання витрат на вторгнення в Україну.

Як повідомляє Bloomberg, дефіцит бюджету досяг рекордних 3,9 трлн рублів (56 млрд доларів) минулого місяця. Таким чином, дефіцит за весь 2022 рік склав близько 3,3 трлн рублів, що призвело до скорочення профіциту за 11 місяців року.

Попередні дані показали, що витрати за рік зросли більш ніж на третину в порівнянні з довоєнними прогнозами. Державні витрати в Росії носять яскраво виражений сезонний характер, при цьому на кінець року часто припадають великі сплески, що збільшує дефіцит.

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Приплив від високих цін на нафту, газ та інші експортні сировинні товари в першому півріччі допоміг компенсувати зростання витрат, але зараз ця тенденція змінюється.

Дефіцит у 2023 році прогнозується на рівні 2% від валового внутрішнього продукту, що відповідає рівню 2022 року. Але валютний прогноз заснований на ціні на нафту в 70 доларів за барель, що приблизно на 20 доларів вище рівня грудня.

Війна в Україні та крах Російської економіки:

Найбагатші люди Росії 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній. Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

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