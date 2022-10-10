Естонія хоче підтвердити свою підтримку територіальної цілісності України.

В естонському парламенті збирають підписи для внесення на розгляд питання про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це заявив голова зовнішньополітичного парламентського комітету Естонії Марко Міхкельсон.

"У Рійгікогу збирають підписи для проекту заяви про визнання російського режиму терористичним та підтвердження нашої підтримки територіальної цілісності України", – написав Міхкельсон.

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За словами естонського чиновника, наразі документ підписали 54 депутати зі 101. Проект документу внесуть на розгляд парламенту на засіданні у вівторок, 11 жовтня.

Як Естонія допомагає Україні

Як повідомляв УНІАН, Естонія планує оголосити про передачу нового пакету військової допомоги для України, до якого, зокрема, повинні увійти боєприпаси і зимове спорядження.

Крім того, Естонія передала українським військовим дрони, які були конфісковані у громадянина Росії під час спроби незаконно перетнути кордон навесні цього року.

Протягом трьох місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія передала нашій країні третину свого військового бюджету. Це найбільша підтримка України серед усіх держав світу, якщо брати співвідношення бюджету країни і обсяг виділеної допомоги.

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