Також внесли законопроект про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

У неділю, 9 жовтня, до Конгресу США внесли законопроекти про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Про це повідомив старший радник Конгресу Пол Массаро у Twitter.

За його словами, у верхню палату парламенту США внесли одразу два таких законопроекти: від сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія).

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Крім того, до Конгресу внесли законопроект конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Росія - країна-спонсор тероризму

Як повідомляв УНІАН, Україна вимагає від Вашингтона визнати Російську Федерацію країною - спонсором тероризму.

7 вересня президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація не планує внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму. Представники Білого Дому не вважають цей захід найбільш ефективним способом притягнути Росію до відповідальності, і що такий крок може перешкодити доставці гуманітарної допомоги в Україну.

15 вересня у Сенаті США представили законопроект про визнання Росії країною-спонсором тероризму.

Наприкінці вересня міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії розробила п’ятий документ на тему "Справа про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму". У ньому пояснюється суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна – спонсор тероризму" (State Sponsor of Terrorism, SST), а також необхідність внесення Росії до списку країн зі статусом SST, а також оцінено наслідки офіційного визнання Росії державою – спонсором тероризму і для самої Росії, і для США чи Канади.

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